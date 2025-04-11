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06:01, 11 апреля 2025ЭкономикаЭксклюзив

В России выросла популярность подработок

Эксперт по найму Кладов: В России усилился тренд на подработки
Екатерина Смирная
Екатерина Смирная (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Илья Московец / URA.RU / ТАСС

В России наблюдается усиление тренда на подработки, сообщил эксперт по миграционной повестке и найму персонала, директор платформы «Мигрант Сервис» Андрей Кладов. В беседе с «Лентой.ру» он высказался о причинах тенденции.

Согласно последним исследованиям, 85 процентов россиян хотят иметь дополнительный источник дохода, отметил эксперт. По его словам, то, что ранее воспринималось как временное решение для увеличения доходов, постепенно трансформируется в долгосрочные карьерные стратегии.

К основным причинам тренда он в первую очередь отнес экономические кризисы, из-за которых дополнительный заработок становится для людей не просто желательным, а жизненно необходимым. Конечно, играет важную роль и желание сотрудников увеличивать доходы за счет использования временных решений.

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Еще одна причина — нехватка кадров в компаниях, убежден Кладов. Подработки помогают бизнесу решать проблемы с персоналом, уточнил он. Кроме того, компании используют их для оптимизации процессов.

С одной стороны, бизнес видит в тренде на подработки возможность решать проблемы с нехваткой кадров и эффективнее распределять ресурсы, а с другой, это явление множество проблем для работодателей, которые еще не адаптировались к новой реальности, поделился собеседник «Ленты.ру».

Многие компании до сих пор полагаются на традиционные модели занятости, ожидая от сотрудников полной вовлеченности и преданности компании. Такие ожидания могут быть нереалистичными, особенно когда работник стремится улучшить свое финансовое положение через дополнительные источники дохода

Андрей Кладовэксперт по миграционной повестке и найму персонала

«Некоторые работодатели начинают осознавать, что бороться с этим трендом бессмысленно. Вместо этого они видят, что стоит рассмотреть возможность интеграции гибких графиков, пересмотра обязанностей и создания поддерживающей среды для работников, которые могут быть вовлечены в другие проекты. Прозрачная коммуникация и сотрудничество с сотрудниками могут помочь найти баланс, который удовлетворит обе стороны», — рассказал эксперт.

Он также заявил о необходимости адаптации российского законодательства к стремительно изменяющимся условиям рынка. В частности, стоит пересмотреть ограничения по рабочему времени для тех, кто совмещает несколько работ, а также изменить правила о синхронном предоставлении отпусков по всем местам труда, полагает Кладов.

Ранее президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин сообщил, что россиянам разрешат перерабатывать в два раза больше. По его словам, правительство поддержало данный законопроект в связи с дефицитом кадров в стране.

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