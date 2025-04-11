Популярная российская блогерша разучилась читать

Блогерша Надежда Стрелец заявила, что у нее пропал навык чтения книг

Популярная блогерша и журналистка Надежда Стрелец пожаловалась, что разучилась читать книги. Об этом она порассуждала в разговоре со стилистом Алеко Наридяном, доступном в соцсети «ВКонтакте».

Показывая, что лежит в ее сумке, Стрелец продемонстрировала книгу с закладкой в самом ее начале. «Это все, что я за три месяца могла осилить. У меня, к сожалению, пропал навык активного чтения. Это большая проблема», — посетовала блогерша. Она добавила, что, готовясь к интервью, много времени проводит за чтением материалов в интернете.

При этом журналистка заявила, что во время учебы на филологическом факультете читала минимум по 300-400 страниц в день. «То есть я читала с утра до ночи», — добавила Стрелец.

Ранее блогерша назвала страну с самой невкусной в мире едой. Таковой Стрелец сочла Индию. Местную кухню журналистка охарактеризовала словами «какая-то субстанция».