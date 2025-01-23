Известная российская блогерша назвала страну с самой невкусной едой в мире

Блогерша Надежда Стрелец назвала Индию страной с самой невкусной едой в мире

Известная российская блогерша и журналистка Надежда Стрелец побывала в Индии и назвала ее страной с самой невкусной едой в мире. Впечатлениями она поделилась в своем Telegram-канале о путешествиях, описав индийскую еду словами «какая-то субстанция».

Стрелец объяснила, что у нее диагностирован хронический гастрит. Из-за этого у нее плохо усваиваются блюда из кухонь разных стран. Так, например, по словам блогерши, специи, которые используются в еде азиатских стран, вызывают у нее изжогу. Также она заявила, что ей не нравится французская кухня из-за большого количества жира в блюдах.

«Раньше я говорила: "Если мне невкусно, я не полюблю эту страну". Но тут в моей жизни случилась Индия — место с самой невкусной едой в мире. Я до сих пор не понимаю, как так вышло, что индусы, древнейший народ (...), за тысячи лет не научились готовить вкусно. (...) Это даже не еда, а какая-то субстанция», — пожаловалась журналистка.

При этом она отметила, что ей удалось полюбить эту страну, несмотря на проблемы с гастрономией.

Ранее Стрелец рассказала о проблемах со сном, из-за которых она обратилась к эндокринологу. Она отметила, что к врачу ее привели постоянные съемки и сон по 3-5 часов в сутки.