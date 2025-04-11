Появилась информация о тяжелой болезни Надежды Кадышевой

Невестка Надежды Кадышевой Габриелла рассказала о тяжелой болезни певицы

Бывшая невестка Надежды Кадышевой, модель Габриелла Мерман рассказала, что певица страдает от серьезного заболевания. Ее слова передает портал StarHit.

По словам бывшей возлюбленной сына Кадышевой Григория, до сих пор новости о состоянии здоровья артистки просто скрывали от общественности.

«Надежда уже давно и очень сильно болеет, буквально живет на таблетках. У нее даже нет собственного телефона для связи, она существует в некой изоляции», — поведала Мерман.

Известно, что Габриелла растит сына, которого родила от сына Кадышевой. Сама она заявляет, что мужчина женился на ней только из-за ее принадлежности к обеспеченной семье.

Ранее стало известно, что ансамбль Кадышевой «Золотое кольцо» погасил 1,5 миллиона долгов перед государством.