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14:21, 11 апреля 2025Экономика

Предсказана судьба стоимости аренды квартир

Эксперт по жилью Полякова: Аренда жилья может упасть на 5-7 процентов
Мария Черкасова

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Некоторые собственники могут предоставить скидки в размере пяти-семи процентов при аренде жилья, сообщила Life заместитель директора управления аренды квартир «ИНКОМ-Недвижимости» Оксана Полякова.

Однако речь идет только о тех, кто опасается простоя квартир и желает сдать свои объекты в мае-июне. При этом часть собственников всегда предпочитает подождать новой волны спроса, которая, скорее всего, придет уже во второй половине июля. Пика цены достигнут в августе-сентябре.

Ранее инвестиционный стратег компании «Гарда Капитал» Александр Бахтин заявил, что ипотека станет выгоднее аренды, если ставки по ней опустятся до трех-четырех процентов в столичных российских городах и до пяти-семи в регионах. Речь идет в том числе о ставках на вторичное жилье: они должны быть не выше годовой стоимости аренды, деленной на цену квартиры.

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