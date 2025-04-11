Предсказана судьба стоимости аренды квартир

Эксперт по жилью Полякова: Аренда жилья может упасть на 5-7 процентов

Некоторые собственники могут предоставить скидки в размере пяти-семи процентов при аренде жилья, сообщила Life заместитель директора управления аренды квартир «ИНКОМ-Недвижимости» Оксана Полякова.

Однако речь идет только о тех, кто опасается простоя квартир и желает сдать свои объекты в мае-июне. При этом часть собственников всегда предпочитает подождать новой волны спроса, которая, скорее всего, придет уже во второй половине июля. Пика цены достигнут в августе-сентябре.

Ранее инвестиционный стратег компании «Гарда Капитал» Александр Бахтин заявил, что ипотека станет выгоднее аренды, если ставки по ней опустятся до трех-четырех процентов в столичных российских городах и до пяти-семи в регионах. Речь идет в том числе о ставках на вторичное жилье: они должны быть не выше годовой стоимости аренды, деленной на цену квартиры.