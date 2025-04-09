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11:40, 9 апреля 2025Экономика

Россиянам назвали ипотеку выгоднее аренды

Инвестстратег Бахтин: Ипотека под 3-4 % выгоднее аренды
Мария Черкасова
СюжетСнижение ставок по ипотеке:

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Ипотека станет выгоднее аренды, если ставки по ней опустятся до 3-4 процентов в столичных российских городах и до 5-7 в регионах. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделился инвестиционный стратег «Гарда Капитал» Александр Бахтин.

Речь идет в том числе о ставках на вторичное жилье: они должны быть не выше годовой стоимости аренды, деленной на цену квартиры. По словам специалиста, даже до резкого повышения ставки Центробанком (ЦБ) в 2023 году чаще всего аренда была выгоднее ипотеки, особенно в крупных городах. Там в сумме арендодатель всегда платил меньше (3-4 процента в год полной стоимости квартиры в Москве и Питере и 5-7 процентов в регионах), чем ипотечный заемщик (8-12 процентов годовых только на процентах банку). При текущих ставках по ипотеке перевес в сторону аренды только вырос, добавил Бахтин.

Исключение составляет дешевое жилье в недорогих городах или районах, однако в большинстве случаев это не самые благополучные и богатые места, уточнил эксперт. Также выгодно брать ипотеку с околонулевыми ставками — это сельская ипотека (под три процента) и дальневосточная ипотека (под два процента). Другое исключение — покупка жилья, у которого рост цен стабильно перекрывает переплату за ипотеку. То есть нужно так удачно взять объект, чтобы при его будущей продаже позволить себе купить жилье лучшего качества.

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В настоящее время, по данным Единой информационной системы жилищного строительства, средневзвешенная ставка по рыночной ипотеке на первичном рынке составляет 26,94 процента годовых, а на вторичном — 27,21 процента.

Ранее заместитель руководителя ипотечного департамента компании «Этажи» Татьяна Решетникова посоветовала россиянам приобретать квартиру в ипотеку под существующую потребность и финансовые возможности, то есть улучшать жилищные условия пошагово. Если же брать сразу большую квартиру на перспективу, то высокая долговая нагрузка не позволит эффективно гасить ее досрочно и переплата вырастет в разы.

По итогам января просроченная задолженность по ипотеке среди россиян составила 100,6 миллиарда рублей. Таким образом, за месяц показатель вырос на 5,7 миллиарда рублей. Задолженность оказалась рекордной.

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