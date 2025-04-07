Россиянам посоветовали рассчитывать свои возможности при выборе ипотеки

Россиянам посоветовали улучшать жилищные условия поэтапно

Россиянам рекомендуется приобретать квартиру в ипотеку под существующую потребность и финансовые возможности. Таким советом с РБК поделилась заместитель руководителя ипотечного департамента компании «Этажи» Татьяна Решетникова.

Если улучшать жилищные условия пошагово, это даст больше шансов погасить ипотеку досрочно, а значит, свести переплату по ней к минимуму, отметила эксперт. Если же брать сразу большую квартиру на перспективу, то высокая долговая нагрузка не позволит эффективно гасить ее досрочно и переплата вырастет в разы.

Также при выборе ипотеки россиянам посоветовали внимательно подойти в выбору банка, увеличить сумму первоначального взноса и гасить займ досрочно.

Ранее стало известно, что средневзвешенная ставка по рыночной ипотеке на новостройки крупнейших российских банков за прошедшую неделю снизилась на 1,4 процентного пункта, до 26,94 процента, на вторичном рынке — на 1,44 процентного пункта, до 27,21 процента.