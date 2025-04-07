В России снизились ипотечные ставки

Средняя ставка по ипотеке на новостройки крупных банков снизилась на 1,4 п.п.

Средневзвешенная ставка по рыночной ипотеке на новостройки банков крупнейших российских банков за прошедшую неделю снизилась на 1,4 процентного пункта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на аналитические данные Единой инфосистемы жилищного строительства.

Средневзвешенная ставка по ипотеке снизилась до 26,94 процента, на вторичном рынке — на 1,44 процентного пункта, до 27,21 процента.

Среди прочих ставки снизили Совкомбанк, «Абсолют банк», банк «Санкт-Петербург», Азиатско-Тихоокеанский банк, банк «Кубань кредит».

По данным Банка России, по итогам января 2025 года просроченная задолженность по ипотеке среди россиян составила 100,6 миллиарда рублей, достигнув исторического максимума. За месяц показатель вырос на 5,7 миллиарда рублей. В то же время общий объем жилищного кредитования продолжил снижаться: с начала 2025 года он упал на 108 миллиардов рублей и к февралю достиг 19 триллионов.