Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
17:19, 7 апреля 2025Экономика

В России снизились ипотечные ставки

Средняя ставка по ипотеке на новостройки крупных банков снизилась на 1,4 п.п.
Мария Черкасова

Фото: Патя Амирбекова / «Лента.ру»

Средневзвешенная ставка по рыночной ипотеке на новостройки банков крупнейших российских банков за прошедшую неделю снизилась на 1,4 процентного пункта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на аналитические данные Единой инфосистемы жилищного строительства.

Средневзвешенная ставка по ипотеке снизилась до 26,94 процента, на вторичном рынке — на 1,44 процентного пункта, до 27,21 процента.

Среди прочих ставки снизили Совкомбанк, «Абсолют банк», банк «Санкт-Петербург», Азиатско-Тихоокеанский банк, банк «Кубань кредит».

По данным Банка России, по итогам января 2025 года просроченная задолженность по ипотеке среди россиян составила 100,6 миллиарда рублей, достигнув исторического максимума. За месяц показатель вырос на 5,7 миллиарда рублей. В то же время общий объем жилищного кредитования продолжил снижаться: с начала 2025 года он упал на 108 миллиардов рублей и к февралю достиг 19 триллионов.

    Обсудить
    Последние новости

    Россия ударила «Искандером» по гостинице с наемниками ВСУ. Разбор завалов попал на видео

    США устранили одного из лидеров хуситов в Йемене

    Врач рассказала о неочевидной опасности сна менее семи часов

    Жительница ЛНР пойдет под суд за добровольный шпионаж в пользу Украины

    Венгрия выступила против ответа ЕС на пошлины Трампа

    Генштаб не допустил в Раду закон о демобилизации в ВСУ

    На Западе европейских лидеров призвали капитулировать в вопросе Украины

    Наследника короля арестовали за продажу королевской усадьбы алмазному магнату

    Стало известно о продвижении ВС России в Харьковской области

    Стало известно о «тайных» тропах россиян в курском приграничье

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше