Просрочка россиян по ипотеке побила рекорд

ЦБ: Просрочка россиян по ипотеке достигла рекордных 100,6 млрд руб.

Просрочка россиян по ипотеке побила исторический рекорд. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные Банка России.

По подсчетам регулятора, по итогам января просроченная задолженность по ипотеке среди россиян составила 100,6 миллиарда рублей. Таким образом, за месяц показатель вырос на 5,7 миллиарда рублей. В то же время общий объем жилищного кредитования продолжает снижаться: с начала 2025 года он упал на 108 миллиардов рублей и к февралю достиг 19 триллионов.

Текущий уровень ипотечной задолженности является историческим максимумом: подобных показателей не регистрировалось ни в кризисный 2008-й, ни в 2022-й, отметил аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. На фоне рекордных просрочек растет и число реструктуризаций, добавляют в Центробанке.

Такую тенденцию эксперты объясняют «вызреванием» тех кредитов, которые были выданы в рамках льготной ипотеки во второй половине 2023-го — первой половине 2024-го. Ажиотажный спрос привел к тому, что не все заемщики рассчитали свои силы и теперь не могут рефинансировать кредит из-за высокой ключевой ставки. В ЦБ фиксируют снижение доли рискованных кредитов до 10-13 процентов ввиду ужесточения условий выдачи госипотеки и введения новых ограничений по закредитованности.

По мнению эксперта по стратегическому и операционному развитию компаний финансового сектора Ольги Бледновой, нынешний рост просрочки не является критическим и не угрожает финансовой стабильности. Уже на начало марта, согласно статистике ЦБ, доля ссуд, просроченных более чем на три месяца, составила только 0,8 процента.

Ранее глава регулятора Эльвира Набиуллина рассказала, при каком условии ставки по ипотеке могут стать приемлемыми для населения. Массово доступная ипотека в России появится, когда и ключевая ставка, и инфляция перейдут к снижению.