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15:29, 11 апреля 2025Экономика

Продажи белорусских машин в России взлетели

Продажи машин Belgee выросли в России на 46 процентов в январе-марте
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Sergey Petrov / NEWS.ru / Globallookpress.com

По итогам первых трех месяцев 2025 года суммарные объемы продаж автомобилей белорусско-китайского концерна Belgee («БелДжи») выросли в России на 46 процентов в сравнении с тем же периодом 2024-го. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу автопроизводителя.

За отчетный период реализация машин концерна (38 процентов акций принадлежит китайскому автогиганту Geely) в РФ достигла отметки в 6245 единиц. Для сравнения: в январе-марте 2024-го в России продали 4260 экземпляров. Таким образом, за 12 месяцев показатель увеличился почти на 2 тысячи единиц, отметили в пресс-службе «БелДжи».

В компании связали рост реализации своих машин в России прежде всего с расширением модельного ряда. В конце июля 2024 года в продажу поступил среднеразмерный универсальный кроссовер Х70. Кроме того, у бренда появилась отдельная дилерская сеть. Эти факторы в итоге привели к увеличению спроса на машины Belgee, заключили в пресс-службе.

Автомобили Belgee представляют собой локализованные версии китайских моделей Geely. В настоящее время россиянам доступны ряд моделей бренда, включая кроссоверы Х50 (создан на основе Geely Coolray) и Х70 (адаптированный под климатические условия РФ аналог Geely Atlas Pro). Официальным дистрибьютером бренда в России с июля 2024 года является компания «Слава Моторс Рус». В первой половине марта автомобили Belgee X50 в комплектациях Active и Style и X70 в версии Active подешевели в России на 200 тысяч рублей.

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