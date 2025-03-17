Россиянам перечислили подешевевшие иномарки

«Автостат»: В марте подешевели машины BAIC, Dongfeng, Belgee, Geely и Knewstar

В первой половине марта 2025 года ряд китайских автопроизводителей понизил цены на свои машины в России. Об этом сообщает «Автостат».

За отчетный период в стране подешевели модели брендов BAIC, Dongfeng, Belgee, Geely и Knewstar. Так, стоимость кроссовера BAIC X35 снизилась в среднем на 102–128 тысяч рублей (минус 5,3–7 процента). Новые цены на эту машину находятся в районе 1,65–1,81 миллиона. Dongfeng понизил стоимость трех моделей. Купе-кроссовер DFSK ix5 потерял в цене 400 тысяч рублей (минус 16,7 процента), подешевев до 1,99 миллиона, кроссовер DFM 580 стал дешевле на 600 тысяч (минус 24 процента, до 1,899 миллиона), а пикап DF6 — на 649–849 тысяч (минус 19,7–22,3 процента, до 2,65–2,95 миллиона).

С 1 по 15 марта также было зафиксировано незначительное снижение цен на кроссоверы Belgee X50 в комплектациях Active и Style и X70 в версии Active. Эти автомобили подешевели на 200 тысяч рублей. На столько же снизилась стоимость купе-кроссовера Knewstar 001 в комплектации Luxury. В свою очередь, кроссоверы Geely Atlas (Luxury), Cityray (Comfort), Coolray (Comfort) и Okavango (Luxury) потеряли в цене 4,2 тысячи. Седан Geely Emgrand в версии Standard подешевел на 4 тысячи, кроссовер Monjaro (Luxury) — на 2,2 тысячи, а седан Preface — на 1,2 тысячи.

Ранее агентство «Автостат» сообщило о заметном падении продаж китайских автомобилей на российском рынке. По итогам первых двух месяцев 2025 года суммарная реализация подобного рода машин в РФ сократилась на 17 процентов в сравнении с тем же периодом 2024-го и опустилась до отметки в 91 тысячу единиц. На этом фоне доля китайских машин в России снизилась до 54,5 процента. Эксперты объяснили подобную динамику в том числе жесткой денежно-кредитной политикой Центробанка и регулярным повышением утилизационного сбора.