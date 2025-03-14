В России сообщили о заметном падении продаж китайских машин

«Автостат»: Продажи китайских машин в России упали на 17 % в январе-феврале

По итогам первых двух месяцев 2025 года суммарные объемы продаж китайских автомобилей на российском рынке упали на 17 процентов в сравнении с тем же периодом 2024-го и снизились до 91 тысячи единиц. О падении интереса граждан РФ к машинам из КНР сообщает «Автостат» со ссылкой на собственные статистические данные.

На этом фоне доля китайских автомобилей на российском рынке сократилась на 5 процентных пунктов (п.п.). Если в январе-феврале 2024-го она составляла 59,5 процента, то спустя 12 месяцев опустилась до 54,5 процента. Реализация машин российских брендов за отчетный период продемонстрировала противоположную динамику. За первые два месяца этого года в РФ продали в общей сложности 60,2 тысячи подобных машин. За год их доля на внутреннем рынке увеличилась на 5,7 п.п.

Темпы падения продаж китайских автомобилей ускорились в феврале. Агентство «Автостат» отмечало, что за последний зимний месяц реализация основных брендов из КНР в РФ сократилась в среднем на 28 процентов. Несмотря на это, доминирование производителей из азиатской страны на российском авторынке никуда не делось. Так, в топ-10 брендов по объемам продаж попали сразу девять китайских концернов.

В целом же по итогам февраля продажи легковых автомобилей в России сократились на 25 процентов в годовом выражении и составили 78 тысяч единиц. Эксперты прогнозируют сохранение негативной динамики реализации машин в РФ и по итогам всего 2025 года. Согласно их ожиданиям, показатель просядет на 10-25 процентов на фоне жесткой денежно-кредитной политики Центробанка и регулярного повышения утилизационного сбора.