Прокуратура попросила признать доказанной вину Хачатуряна по делу о насилии над дочерьми

Прокуратура требует признать доказанной вину Хачатуряна по делу о насилии

Прокуратура просит Бутырский суд Москвы признать доказанной вину Михаила Хачатуряна по делу о причинении тяжкого вреда здоровью и сексуальном насилии над дочерями. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката одной из девушек Алексея Паршина.

По его данным, стороны уже закончили представлять доказательства и приступили к прениям. Прокуратура попросила суд признать виновность Хачатуряна и прекратить уголовное преследование по его делу в связи с кончиной мужчины. Оснований для реабилитации гособвинение не усмотрело. Защита поддержала позицию прокурора.

Дело слушается тройкой судей в закрытом режиме на протяжении почти двух лет. Рассмотрение дела началось в апреле 2023 года.

Сестры Хачатурян расправились с отцом 27 июля 2018 года. Предполагается, что девушки изрезали его в московской квартире. Установлено, что мужчина издевался над дочерями и насиловал их. Генпрокуратура требовала переквалифицировать обвинение на необходимую оборону, но затем утвердила обвинительное заключение по делу о расправе.