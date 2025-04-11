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16:31, 11 апреля 2025Силовые структуры

Прокуратура попросила признать доказанной вину Хачатуряна по делу о насилии над дочерьми

Прокуратура требует признать доказанной вину Хачатуряна по делу о насилии
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Кристина Хачатурян

Кристина Хачатурян. Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Прокуратура просит Бутырский суд Москвы признать доказанной вину Михаила Хачатуряна по делу о причинении тяжкого вреда здоровью и сексуальном насилии над дочерями. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката одной из девушек Алексея Паршина.

По его данным, стороны уже закончили представлять доказательства и приступили к прениям. Прокуратура попросила суд признать виновность Хачатуряна и прекратить уголовное преследование по его делу в связи с кончиной мужчины. Оснований для реабилитации гособвинение не усмотрело. Защита поддержала позицию прокурора.

Дело слушается тройкой судей в закрытом режиме на протяжении почти двух лет. Рассмотрение дела началось в апреле 2023 года.

Сестры Хачатурян расправились с отцом 27 июля 2018 года. Предполагается, что девушки изрезали его в московской квартире. Установлено, что мужчина издевался над дочерями и насиловал их. Генпрокуратура требовала переквалифицировать обвинение на необходимую оборону, но затем утвердила обвинительное заключение по делу о расправе.

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