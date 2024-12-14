Назван срок завершения процесса по делу Хачатуряна

ТАСС: процесс по делу Хачатуряна завершится в 2025 году

Бутырский суд Москвы завершит процесс по уголовному делу Михаила Хачатуряна, обвиняемого в причинении тяжкого вреда здоровью и сексуальном насилии над дочерями, в 2025 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката одной из сестер.

По словам собеседника агентства, дело слушается тройкой судей в закрытом режиме на протяжении почти двух лет. В настоящее время сторона обвинения закончила представлять свои доказательства. Рассмотрение дела началось в апреле 2023 года.

Сестры Хачатурян расправились с отцом 27 июля 2018 года. Предполагается, что девушки изрезали его в московской квартире. Установлено, что мужчина издевался над дочерями и насиловал их. Генпрокуратура требовала переквалифицировать обвинение на необходимую оборону, но затем утвердила обвинительное заключение по делу о расправе.

Ранее сообщалось, что суд может вынести приговор Михаилу Хачатуряну к Новому году.