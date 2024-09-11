Названы сроки по приговору Хачатуряну о насилии над дочерьми

Посмертный приговор Хачатуряну могут вынести к Новому году

Бутырский суд Москвы может к Новому году вынести приговор Михаилу Хачатуряну. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката Алексея Паршина.

По данным ведомства, суд начал рассмотрение дела в апреле 2023 года, заседания проходят в закрытом режиме. Пока идут допросы свидетелей и исследование доказательств обвинения. Затем нужно будет изучить доказательства защиты, отмечает адвокат. «Возможно, через два-три месяца, к Новому году дойдет до приговора», — предположил он.

Сестры Хачатурян расправились с отцом 27 июля 2018 года. По версии следствия, они изрезали его в квартире на Алтуфьевском шоссе в Москве. Следствие установило, что он издевался над дочерями и насиловал их. Генпрокуратура требовала переквалифицировать обвинение на необходимую оборону, но затем утвердила обвинительное заключение по делу о расправе.

В 2021 году сестер Хачатурян официально признали потерпевшими по делу о насилии со стороны их отца, Михаила Хачатуряна