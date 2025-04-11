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19:43, 11 апреля 2025Экономика

Россия бесплатно передала бывшей республике СССР 270 тонн пшеницы

Россия отправила Таджикистану 270 тонн пшеницы как продовольственную помощь
Вячеслав Агапов

Фото: Василий Дерюгин / Коммерсантъ

Россия бесплатно передала Таджикистану 270 тонн пшеницы Об этом со ссылкой на пресс-службу российского посольства в Душанбе сообщает РИА Новости

Партия зерновых была отправлена в качестве продовольственной помощи в рамках Программы школьного питания Всемирной продовольственной программы ООН. Как заявила советник-посланник посольства России в бывшей республике СССР Вера Хуторская, эта пшеница отправится сельским школам, чтобы обеспечить учеников продуктами.

«Поставки продовольствия продолжатся, мы рады отметить, что реализация программы получается эффективной, стабильной — мы достигаем хороших результатов», — пояснила она.

В рамках программы полноценное горячее питание на регулярной основе получают около 450 тысяч учеников 1-4 классов 2000 школ в 53 районах и городах Таджикистана. Россия пообещала поставлять пшеницу на эти цели в следующие четыре года.

С начала 2025 года российские экспортеры отправили на внешние рынки 11,8 миллиона тонн зерна и продуктов его переработки. В Россельхознадзоре отмечают значительный рост экспорта российского зерна в ряд африканских и ближневосточных стран. Так, поставки в Мозамбик увеличились в 12 раз год к году, до 74 тысяч тонн, в Нигерию — в 4 раза, до 210 тысяч, в Ливан — втрое, до 142 тысяч, в Тунис — в 1,8 раза, до 191 тысячи, а в Марокко — в 1,7 раза, до 147 тысяч.

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