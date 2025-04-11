Россия бесплатно передала бывшей республике СССР 270 тонн пшеницы

Россия отправила Таджикистану 270 тонн пшеницы как продовольственную помощь

Россия бесплатно передала Таджикистану 270 тонн пшеницы Об этом со ссылкой на пресс-службу российского посольства в Душанбе сообщает РИА Новости

Партия зерновых была отправлена в качестве продовольственной помощи в рамках Программы школьного питания Всемирной продовольственной программы ООН. Как заявила советник-посланник посольства России в бывшей республике СССР Вера Хуторская, эта пшеница отправится сельским школам, чтобы обеспечить учеников продуктами.

«Поставки продовольствия продолжатся, мы рады отметить, что реализация программы получается эффективной, стабильной — мы достигаем хороших результатов», — пояснила она.

В рамках программы полноценное горячее питание на регулярной основе получают около 450 тысяч учеников 1-4 классов 2000 школ в 53 районах и городах Таджикистана. Россия пообещала поставлять пшеницу на эти цели в следующие четыре года.

С начала 2025 года российские экспортеры отправили на внешние рынки 11,8 миллиона тонн зерна и продуктов его переработки. В Россельхознадзоре отмечают значительный рост экспорта российского зерна в ряд африканских и ближневосточных стран. Так, поставки в Мозамбик увеличились в 12 раз год к году, до 74 тысяч тонн, в Нигерию — в 4 раза, до 210 тысяч, в Ливан — втрое, до 142 тысяч, в Тунис — в 1,8 раза, до 191 тысячи, а в Марокко — в 1,7 раза, до 147 тысяч.