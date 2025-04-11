Россиян призвали подкармливать птиц с наступлением холодов

Эколог Рыбальченко: Перелетных птиц нужно подкармливать крупами

Эколог, ученый секретарь Круглого стола российских ученых-экспертов в области утилизации отходов Илья Рыбальченко призвал соотечественников кормить перелетных птиц с наступлением холодов. Об этом сообщает «Радио Sputnik».

По его словам, птицы прилетели раньше положенного времени из-за теплого климата, но вскоре после этого наступили заморозки. Именно поэтому, заключил он, их нужно подкармливать крупами — овсянка, геркулес, семена подсолнечника.

Ранее большая кабаниха и крошечные полосатые поросята облюбовали место для нового дома под скалой и попали на видео. На кадрах кабаниха-мать обнюхивает землю, утаптывает сено и отодвигает копытами лишние камни.