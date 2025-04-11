Кабаниха и крошечные поросята облюбовали место для нового дома на Алтае

Кабаниха показала крошечных поросят на видео в Алтайском заповеднике

Большая кабаниха и крошечные полосатые поросята облюбовали место для нового дома под скалой и попали на видео. Запись публикует Алтайский заповедник в своем Telegram.

На видео попал момент, когда кабаниха-мать обнюхивает землю, утаптывает сено и отодвигает копытами лишние камни. В это время маленькие поросята бегают рядом.

Ранее в уссурийском заповеднике вороны оседлали кабанов и попали в объектив камеры. Парнокопытные даже не отвлекались на птиц, они увлеченно трапезничали.

Осенью прошлого года в Башкирии удалось снять неспешный ночной ужин стада кабанов. Также на видео попала ссора молодых кабанов во время трапезы.