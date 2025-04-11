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16:00, 11 апреля 2025Моя страна

Кабаниха и крошечные поросята облюбовали место для нового дома на Алтае

Кабаниха показала крошечных поросят на видео в Алтайском заповеднике
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Большая кабаниха и крошечные полосатые поросята облюбовали место для нового дома под скалой и попали на видео. Запись публикует Алтайский заповедник в своем Telegram.

На видео попал момент, когда кабаниха-мать обнюхивает землю, утаптывает сено и отодвигает копытами лишние камни. В это время маленькие поросята бегают рядом.

Ранее в уссурийском заповеднике вороны оседлали кабанов и попали в объектив камеры. Парнокопытные даже не отвлекались на птиц, они увлеченно трапезничали.

Осенью прошлого года в Башкирии удалось снять неспешный ночной ужин стада кабанов. Также на видео попала ссора молодых кабанов во время трапезы.

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