Вороны оседлали кабанов и попали на фото

«Земля леопарда» опубликовала снимки с оседлавшими кабанов воронами

Вороны оседлали кабанов на территории Уссурийского заповедника и попали в объектив фотоловушки. Кадры опубликованы в Telegram-канале дирекции заповедников «Земля леопарда».

«Птицы "оседлали" копытных, а те и не против, ведь некогда отвлекаться — сейчас трапеза», — говорится в подписи к снимкам.

Как рассказали в нацпарке, в дикой природе некоторые обитатели мирно соседствуют, приходя на подкормочные площадки. «Уточним: подкормка не основной источник питания копытных. Подкормочные площадки выступают для этих животных многолетними "маяками", у которых всегда можно найти поддержку в неблагоприятных погодных условиях», — уточнили в нацпарке.

Ранее котенок дальневосточного леопарда загрустил, пока ждал маму, и попал в объектив фотоловушки. По словам специалистов, в действительности котенок ждет маму, которая вернется с охоты с добычей.