CDEK.Shopping: Россияне массово скупили товары из сериала «Белый лотос»

Россияне массово скупили товары из нашумевшего сериала «Белый лотос». Об этом «Ленте.ру» рассказали в сервисе CDEK.Shopping.

Аналитики отметили резкий рост продаж одежды и аксессуаров в России. Так, через две недели после старта третьего сезона начался заметный всплеск спроса на товары брендов, представленных в сериале, а к финальному эпизоду их популярность выросла на 63 процента.

Наибольший рост пришелся на Banana Republic (плюс 84 процента) и Abercrombie & Fitch (52 процента). При этом H&M и Bloomingdale’s также показали значительное увеличение продаж — на 47 и 44 процента соответственно. В то же время среди товаров самыми популярными оказались платья модного дома Dolce&Gabbana.

Ранее стало известно, что композитор «Белого лотоса» Кристобаль Тапия де Веер ушел из проекта после третьего сезона. Лауреат двух премии «Эмми» за музыку к сериалу покинул команду из-за ссор с шоураннером Майком Уайтом.