Россиянин отправился за продуктами, попал на СВО и оказался под Артемовском

Житель Дагестана Иса Шахбанов поехал за продуктами и оказался на СВО

Житель Дагестана Иса Шахбанов по просьбе родителей поехал за продуктами и оказался на специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает проект «Герои спецоперации Z» в Telegram.

Как рассказал россиянин, родители не дали бы ему заключить контракт с Вооруженными силами России, поэтому ему пришлось пойти на обман: во время поездки за продуктами с братом он сошел за одну остановку до дома и отправился в военкомат в другом регионе. «Я говорю младшему брату (...): "Все, я иду на СВО. Береги родителей". (...) И я ему сказал домой как можно дольше возвращаться, чтобы у меня был шанс побыстрее покинуть территорию нашей республики», — рассказал об обмане родителей Шахбанов.

По его словам, после заключения контракта он проходил военную подготовку в Чечне, и родные все еще пытались отговорить его отправляться на СВО. Однако, несмотря на протесты родственников, Шахбанов попал в зону боевых действий и оказался под Артемовском (украинское название — Бахмут).

Ранее стало известно об отправленном на СВО отце шестерых детей из Бурятии.