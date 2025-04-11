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13:57, 11 апреля 2025Россия

Россиянин отправился за продуктами, попал на СВО и оказался под Артемовском

Житель Дагестана Иса Шахбанов поехал за продуктами и оказался на СВО
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Житель Дагестана Иса Шахбанов по просьбе родителей поехал за продуктами и оказался на специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает проект «Герои спецоперации Z» в Telegram.

Как рассказал россиянин, родители не дали бы ему заключить контракт с Вооруженными силами России, поэтому ему пришлось пойти на обман: во время поездки за продуктами с братом он сошел за одну остановку до дома и отправился в военкомат в другом регионе. «Я говорю младшему брату (...): "Все, я иду на СВО. Береги родителей". (...) И я ему сказал домой как можно дольше возвращаться, чтобы у меня был шанс побыстрее покинуть территорию нашей республики», — рассказал об обмане родителей Шахбанов.

По его словам, после заключения контракта он проходил военную подготовку в Чечне, и родные все еще пытались отговорить его отправляться на СВО. Однако, несмотря на протесты родственников, Шахбанов попал в зону боевых действий и оказался под Артемовском (украинское название — Бахмут).

Ранее стало известно об отправленном на СВО отце шестерых детей из Бурятии.

ЖЗЛ
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