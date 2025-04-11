Россиянина осудили за устроенный пожар с четырьмя пострадавшими

В Новосибирске местного жителя осудили за гибель четырех соседей

В Новосибирске местного жителя осудили за пожар с четырьмя пострадавшими. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Новосибирской области.

Он признан виновным по статье 109 («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам») УК РФ.

По данным ведомства, ночью с 23 на 24 февраля 2024 года 53-летний мужчина в компании сожительницы и знакомого в квартире распивали спиртные напитки. Подсудимый включил электрический чайник, зная, что он неисправен, и уснул. В результате произошло возгорание подставки и мебели, которое распространилось по всей квартире.

В пожаре знакомый и семья из трех человек этажом выше получили травмы, несовместимые с жизнью.

Суд приговорил виновного к двум годам колонии поселения и удовлетворил требования потерпевших о возмещении маорального вреда.

Ранее сообщалось, что в суд направили дело об отравлении дихлофосом четверых детей.