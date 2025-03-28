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20:47, 28 марта 2025Силовые структуры

В суд направили дело об отравлении дихлофосом четверых детей

В Красноярском крае направили в суд дело об отравлении дихлофосом четверых детей
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

В Красноярском крае направлено в суд дело об отравлении дихлофосом четверых детей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в генеральной прокуратуре.

Возбуждено уголовное дело по статье 109 («Причинение смерти по неосторожности четырем лицам») УК РФ.

Об отравлении красноярской семьи после ужина стало известно утром 21 сентября 2024 года. В этот день родители и четверо детей обратились за медицинской помощью в больницу с тошнотой, рвотой и болями в животе. Их госпитализировали. Однако медикам не удалось спасти 6-летнюю девочку и 13-летнего мальчика. На следующий день не стало 11-летней девочки, а ночью 23 сентября — 12-летней девочки.

Позже экспертиза показала, что смерть несовершеннолетних наступила в результате токсического действия неустановленного вещества.

Как оказалось, дом в селе Красная Сопка в Красноярском крае, в котором проживала отравившаяся семья, в этот день обрабатывали дихлофосом. По словам родителей, в это время дети находились на улице. После прогулки они вернулись домой, и мать начала готовить ужин. Отец превысил рассчитанную производителем норму расхода средства и обработал дом аэрозолем, компоненты которого попали на пищевые продукты и кухонную посуду, предметы мебели и постельные принадлежности. Кроме того, он не проветрил помещение сквозным потоком воздуха и не провел влажную уборку.

Уголовное дело направлено в Назаровский городской суд Красноярского края для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что расследование дела об отравлении дихлофосом российской семьи завершено.

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