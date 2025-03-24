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11:18, 24 марта 2025Силовые структуры

Расследование дела об отравлении дихлофосом российской семьи завершено

В Красноярском крае СК завершил дело об отравлении дихлофосом семьи
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Lantyukhov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

В Красноярском крае завершилось расследование дела в отношении отца четырех насмерть отравившихся деструктивным ядом (инсектицидами) детей. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель главка Следственного комитета (СК) России по Красноярскому краю и Хакасии Юлия Арбузова.

Мужчина обвиняется по части 3 статьи 109 («Причинение смерти по неосторожности четырем лицам») УК РФ. Дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд для рассмотрения по существу.

Об отравлении красноярской семьи после ужина стало известно утром 21 сентября 2024 года. В этот день родители и четверо детей обратились за медицинской помощью в больницу с тошнотой, рвотой и болями в животе. Их госпитализировали. Однако медикам не удалось спасти 6-летнюю девочку и 13-летнего мальчика. На следующий день не стало 11-летней девочки, а ночью 23 сентября — 12-летней девочки.

Позже экспертиза показала, что смерть несовершеннолетних наступила в результате токсического действия неустановленного вещества.

Как оказалось, дом в селе Красная Сопка в Красноярском крае, в котором проживала отравившаяся семья, в этот день обрабатывали дихлофосом. По словам родителей, в это время дети находились на улице. После прогулки они вернулись домой, и мать начала готовить ужин. Отец превысил рассчитанную производителем норму расхода средства и обработал дом аэрозолем, компоненты которого попали на пищевые продукты и кухонную посуду, предметы мебели и постельные принадлежности. Кроме того, он не проветрил помещение сквозным потом воздуха и не провел влажную уборку.

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