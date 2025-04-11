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14:07, 11 апреля 2025Россия

Россиянку оштрафовали за опубликованное семь лет назад фото

Жительницу Кемеровской области оштрафовали за опубликованное семь лет назад фото
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Жительницу Кемеровской области оштрафовали за опубликованную семь лет назад фотографию. Об этом сообщил Березовский городской суд на официальном сайте.

Как следует из материалов дела, россиянка несколько лет назад разместила на своей странице в соцсети «ВКонтакте» фото флага, являющегося символом ЛГБТ (международное общественное движение признано экстремистским и запрещено в России).

На публикацию в начале 2025 года обратили внимание сотрудники Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Кемеровской области. Им удалось установить пользователя социальной сети и привлечь ее к административной ответственности. Россиянку оштрафовали на одну тысячу рублей.

«При сравнительном исследовании изображений установлено, что (...) флаг, размещенный в фотопубликациях пользователя является атрибутом признанной судом экстремистской организации», — говорится в обосновании решения суда.

Ранее жительницу Орска оштрафовали из-за одной детали на выложенном в социальные сети фото — оно было снято на фоне флага экстремистской организации. В суде россиянка заявила, что якобы не знала о движении, не является его активисткой и совершила ошибку.

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