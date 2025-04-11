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18:04, 11 апреля 2025Россия

Российские школьники пожаловались на камеру в туалете

В Воронежской области школьники пожаловались на камеру в туалете
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: «Воронежские новости»

В Воронежской области ученики пожаловались на камеру в туалете Отрадненской школы №2. Об этом пишут «Воронежские новости».

Как сообщает издание, видеокамеру, обзор которой может захватывать кабинки, заметили в мужском туалете образовательного учреждения. При этом школьники сообщили, что якобы администрация учебного заведения пообещала установить такое же оборудование и в женской уборной.

В правительстве российского региона прокомментировали ситуацию, заявив, что камера является муляжом и была установлена «с целью профилактики регулярного курения старшеклассников и порчи имущества». Ее уже демонтировали, заверили чиновники.

Ранее в одной из школ Санкт-Петербурга обнаружили камеру, установленную в женском туалете. Она была замаскирована под мусорный мешок и направлена на унитаз. Полицейские изъяли устройство.

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