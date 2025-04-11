Российские туристы застряли на сломанной лодке в открытом море во время грозы

Shot: Россияне застряли на сломанной лодке в открытом море на Пхукете

Российские туристы застряли на сломанной лодке в открытом море во время грозы на Пхукете, Таиланд. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По данным источника, россияне отправились на морскую экскурсию «11 островов», заплатив почти 10 тысяч рублей. Отдыхающим обещали показать острова Краби и Пхи-Пхи, а также известную бухту Майя Бэй, где снимали фильм «Пляж» с Леонардо Ди Каприо.

Однако катер с туристами сломался в самом начале экскурсии. После безуспешных попыток починить судно организаторы вызвали вторую лодку. На ней россиян прокатили по островам, однако на обратном пути она тоже заглохла из-за нехватки бензина.

К тому времени уже стемнело. По словам туристов, началась сильная качка из-за ливня, периодически сверкали молнии. Пока люди ждали третью лодку, многие замерзли, некоторых начало тошнить. В итоге россиян вернули на берег, однако экскурсия затянулась на девять часов.

Ранее американский турист не выжил после пьяной ночи на Пхукете. Он почувствовал себя плохо в отеле.