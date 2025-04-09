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19:18, 9 апреля 2025Путешествия

Турист провел бурную ночь на курорте Таиланда и не выжил

The Phuket News: Турист не выжил после пьяной ночи на Пхукете
Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: Carola Frentzen / Globallookpress.com

Американский турист провел бурную ночь на курорте Таиланда и не выжил. Об этом сообщил портал The Phuket News.

22-летний житель штата Вашингтон приехал на Пхукет вместе с девушкой и остановился в отеле Rabbit Hotel. Вечером 5 апреля он пошел выпить с друзьями, а когда вернулся под утро пьяным, почувствовал себя плохо. Уточняется, что мужчину рвало.

Возлюбленная обратилась в экстренные службы, и туриста госпитализировали. Позже врачи местной больницы констатировали кончину иностранца.

Полиция начала расследование инцидента. Следователи проводят судебно-медицинскую экспертизу, чтобы установить причину произошедшего.

Ранее на Пхукете британский турист напал на мужчину и подростка. Действия злоумышленника попали на видео.

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