Турист провел бурную ночь на курорте Таиланда и не выжил

The Phuket News: Турист не выжил после пьяной ночи на Пхукете

Американский турист провел бурную ночь на курорте Таиланда и не выжил. Об этом сообщил портал The Phuket News.

22-летний житель штата Вашингтон приехал на Пхукет вместе с девушкой и остановился в отеле Rabbit Hotel. Вечером 5 апреля он пошел выпить с друзьями, а когда вернулся под утро пьяным, почувствовал себя плохо. Уточняется, что мужчину рвало.

Возлюбленная обратилась в экстренные службы, и туриста госпитализировали. Позже врачи местной больницы констатировали кончину иностранца.

Полиция начала расследование инцидента. Следователи проводят судебно-медицинскую экспертизу, чтобы установить причину произошедшего.

Ранее на Пхукете британский турист напал на мужчину и подростка. Действия злоумышленника попали на видео.