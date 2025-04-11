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20:58, 11 апреля 2025Моя страна

Российские ученые показали уникальную разработку для покорения Марса

Ученые ЮУрГУ создали уникальный ракетный двигатель для миссий на Луну и Марс
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Ученые и студенты Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ), при поддержке губернатора Челябинской области, разработали инновационный двигатель, способный с исключительной точностью управлять посадкой космического аппарата. Это особенно перспективно для миссий на Луну, астероиды и Марс, сообщает «Вечерний Челябинск».

Над проектом трудились специалисты из ЮУрГУ, НИИ машиностроения (Нижняя Салда) и Государственного ракетного центра им. Макеева. Все комплектующие изготовлены в Челябинской области, а сам проект находился под личным контролем главы региона Алексея Текслера.

Разработка — это демонстратор посадочного модуля с многокамерной двигательной установкой, включающей подвижное перьевое сопло и центральное тело. Сейчас он проходит тесты. Ученые проверяют алгоритмы управления в разных фазах полета.

«Нам впервые в мире удалось при помощи автономной системы управления обеспечить плавный подъем, перемещение и посадку в заданную точку с необходимой точностью объекта, оснащенного таким типом двигательной установки», — рассказал заведующий кафедрой двигателей летательных аппаратов ЮУрГУ Александр Пешков.

Испытания прошли на специально оборудованной площадке в поселке Новый Кременкуль. Уникальность технологии отметил и Герой России, космонавт Дмитрий Петелин, подчеркнув, что двигательная система может стать основой будущих посадочных модулей для межпланетных миссий.

Сейчас ученые готовятся к созданию полноценного прототипа, который будет протестирован на реальном космическом аппарате. Разработка уже доказала свою эффективность в наземных условиях, и теперь ее ждет космос.

Ранее новосибирский астрофотограф Алексей Поляков запечатлел галактику M101, известную как Вертушка. Удивительные снимки, на которых хорошо можно разглядеть красные туманности, он выложил в соцсетях.

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