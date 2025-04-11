Российский подросток получил срок за диверсию и госизмену

В Орловской области подростка осудили на 7,5 года за диверсию по заданию Украины

В Орловской области суд приговорил к 7,5 года колонии 17-летнего подростка за поджог релейного шкафа по заданию Украины и госизмену. Об этом «Ленте.ру» сообщили в УФСБ России по региону.

Юноша признан виновным по части 2 статьи 281 («Диверсия») и 275 («Государственная измена») УК РФ. Он будет отбывать наказание в воспитательной колонии.

По данным ведомства, в феврале 2024 года подросток по заданию сотрудника Главного управления разведки Министерства обороны Украины совершил диверсию на железной дороге. Он получал инструкции через Telegram. За совершение поджога осужденному заплатили.

Ранее стало известно, что суд приговорил к 13 годам лишения свободы уроженца Перми, который отправил денежный перевод Вооруженным силам Украины (ВСУ).