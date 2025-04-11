Российский школьник решил отомстить за оскорбления и стал фигурантом уголовного дела

В Омске школьник сильно избил одноклассника из-за оскорблений

В Омске следователи разбираются в обстоятельствах избиения школьника одноклассником. Об этом в своем Telegram-канале сообщает следственный комитет России (СКР).

По данным следствия, ученик одной из городских школ оскорбил своего одноклассника, желая отомстить. Обиженный школьник сильно избил сверстника, в результате чего тому понадобилась медицинская помощь. Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил предоставить ему доклад по информации о совершенных противоправных действиях в отношении несовершеннолетнего.

Ранее Александр Бастрыкин запросил повторный доклад по делу о школьниках, надругавшихся над 12-летней девочкой в Челябинской области.

