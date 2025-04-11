Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
09:17, 11 апреля 2025Силовые структуры

Российский школьник решил отомстить за оскорбления и стал фигурантом уголовного дела

В Омске школьник сильно избил одноклассника из-за оскорблений
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Омске следователи разбираются в обстоятельствах избиения школьника одноклассником. Об этом в своем Telegram-канале сообщает следственный комитет России (СКР).

По данным следствия, ученик одной из городских школ оскорбил своего одноклассника, желая отомстить. Обиженный школьник сильно избил сверстника, в результате чего тому понадобилась медицинская помощь. Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил предоставить ему доклад по информации о совершенных противоправных действиях в отношении несовершеннолетнего.

Ранее Александр Бастрыкин запросил повторный доклад по делу о школьниках, надругавшихся над 12-летней девочкой в Челябинской области.

    Обсудить
    Последние новости

    Спецпосланник Трампа приземлился в Санкт-Петербурге

    Россиянам назвали два неочевидных симптома надвигающейся деменции

    Известная 59-летняя актриса похвасталась фигурой в откровенном бикини

    На Украине возмутились отменой мобилизации обвиненного в коррупции чиновника

    Восемь россиян годами удерживали в рабстве для сбора металла на свалках

    В Крыму призвали не рассчитывать на быстрое завершение украинского конфликта

    Самолет с американскими политиками эвакуировали после столкновения с другим лайнером

    Жительницу Энергодара суд приговорил к 14 годам по делу о госизмене

    Украинский беспилотник уничтожили над российским приграничным регионом

    Россиянам назвали самый популярный способ кражи денег с банковских карт

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше