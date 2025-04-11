Съевший в суде чек алкотестера водитель из российского города попал под статью

В Подмосковье съевший чек алкотестера на суде водитель получил штраф

В Подмосковье водитель из Дмитрова попал под статью после того, как в суде съел чек алкотестера — документ с результатами медосвидетельствования на алкоголь. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Главное управление Федеральной службы судебных приставов (ГУ ФССП) по Московской области.

Его признали виновным по части 1 статьи 294 УК РФ («Воспрепятствование осуществлению правосудия»). Он получил в наказание штраф в размере 20 тысяч рублей.

По данным агентства, фигуранта в состоянии опьянения задержали в конце 2024 года, когда он находился за рулем. На него составили дело об административном правонарушении. Во время ознакомления с материалами он вырвал чек алкотестера и проглотил его.

Ранее сообщалось, что в России стали реже лишать водителей прав за вождение в нетрезвом виде.