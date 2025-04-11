Силовики накрыли овощебазу российского миллионера и вывезли мигрантов

В Красноярске силовики накрыли овощебазу миллионера Гасанова и вывезли мигрантов

В Красноярске представители силовых структур накрыли овощебазу миллионера Рашада Гасанова, расположенную на Северном шоссе, и вывезли с территории 20 мигрантов. Об этом сообщил Telegram-канал Kras Mash.

По данным российского издания, шестерых иностранцев с предприятия отправили в военкомат, еще трех выдворят из страны за многочисленные нарушения.

Удалось выяснить, что у бизнесмена Гасанова в Красноярском крае несколько компаний. Как разузнал Kras Mash, предприниматель катается на Rolls-Royce с одним из самых дорогих номеров в регионе.

Ситуацию с визитом силовиков Гасанов не комментировал.

Ранее стало известно, что сотрудники ОМОНа ворвались в один из фитнес-клубов Москвы на Рязанском проспекте. Тогда женщин-посетительниц отпустили, а у мужчин проверили документы. Омоновцы искали мигрантов, незаконно находящихся в России.