Сотрудник российской авиакомпании брал у пассажиров по 600 рублей за бесплатные услуги

Сотрудник «Уральских авиалиний» брал у пассажиров деньги за бесплатные услуги

Сотрудник российской авиакомпании «Уральские авиалинии» брал у пассажиров по 600 рублей за услуги, которые должны были быть бесплатными. Об этом сообщает Telegram-канал «Авиаторщина».

Уточняется, что незаконная деятельность осуществлялась в аэропорту Сочи. Сотрудник работал на компанию «Авиатурне», которая осуществляла представительские услуги «Уральским авиалиниям» в указанной воздушной гавани. Он взимал с путешественников деньги за дополнительные услуги, в том числе за ручную кладь.

В пресс-службе авиакомпании заявили, что не знали о происходящем. «Авиатурне» обворовывало людей с января 2025 года. Организована служебная проверка.

Ранее пассажирка EasyJet обвинила авиакомпанию в некорректном поведении ее сотрудников и подала в суд. 53-летнюю Кристель, которая летела из Тулузы в Лион, Франция, 7 декабря не пустили на посадку.