Пассажирка обвинила авиакомпанию в обращении с ней «как с собакой» и подала в суд

Пассажирка EasyJet обвинила авиакомпанию в обращении с ней «как с собакой»

Пассажирка EasyJet обвинила авиакомпанию в некорректном поведении ее сотрудников и подала в суд. Об этом пишет портал The Connexion.

53-летнюю Кристель, которая летела из Тулузы в Лион, Франция, 7 декабря не пустили на посадку. Сотрудники авиакомпании отвели ее в сторону и попросили доплатить за сверхнормативный багаж 58 евро (около 6,2 тысячи рублей). После безуспешных попыток договориться женщина все-таки выполнила требование, но позже призналась журналистам, что с ней обращались «как с собакой».

Вернувшись в очередь на посадку, Кристель на эмоциях назвала сотрудников EasyJet «кучкой идиотов». «Я адресовала это не напрямую им, а своей подруге», — пояснила пассажирка, но ей не дали войти в самолет. Как пишет издание, стюардессы связались с французской полицией в аэропорту, которая сняла Кристель с рейса.

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