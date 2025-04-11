Спикер Рады назвал условие для проведения выборов на Украине

Стефанчук: Проведение выборов на Украине потребует принятия отдельного закона

Проведение выборов на Украине после завершения военного положения потребует принятия отдельного закона, так как соответствующие положения отсутствуют в конституции страны. Об этом заявил спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук, передает «Укринформ».

«Выборы, которые будут на Украине после завершения военного положения, не подпадают ни под одну квалификацию, которые есть в конституции», — рассказал он.

Стефанчук объяснил, что на Украине существуют очередные и внеочередные выборы. Но выборы, которые предполагаются в стране после завершения военного положения, будут посточередные, то есть постконфликтные. Для их проведения потребуется отдельный законодательный акт, заключил он.

Политик добавил, что депутаты предпринимают подготовительные действия для создания такого законопроекта. В частности, он отметил, что провел встречу с председателем Центральной избирательной комиссии, чтобы обсудить имеющиеся вопросы.

Ранее Руслан Стефанчук подтвердил начало подготовки к президентским выборам на Украине. Он добавил, что в настоящий момент она находится на самой ранней стадии.