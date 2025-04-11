Спикер Рады подтвердил начало подготовки к выборам

Спикер Рады Стефанчук подтвердил подготовку к выборам на Украине

Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук подтвердил начало подготовки к президентским выборам на Украине. Его слова приводит агентство Reuters.

По его словам, подготовка к будущим выборам началась, но находится на самой ранней стадии. Решение о последовательности проведения местных, парламентских и президентских выборов еще не было принято, поскольку их одновременное проведение нереалистично.

Как пишет агентство, Украине после окончания конфликта необходимо будет принять закон, устанавливающий сроки и правила проведения выборов. Чиновники, депутаты и эксперты, по словам Стефанчука, уже работают над этими вопросами.

Ранее глава Офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что данные о подготовке Киева к проведению выборов летом 2025 года являются чушью.