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14:14, 10 апреля 2025Бывший СССР

В офисе Зеленского прокомментировали информацию о подготовке к выборам

Глава офиса Зеленского Ермак назвал чушью данные о подготовке Киева к выборам
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Данные о подготовке Киева к проведению выборов летом 2025 года являются чушью. Так информацию о намерении украинских властей организовать выборы назвал глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак в интервью Corriere della sera.

«Полная чушь. Невозможно планировать выборы, пока продолжаются боевые действия», — сказал он. Политик подчеркнул, что сначала Киеву необходимо завершить конфликт с Россией и только после этого провести голосование.

Ранее издание The Economist сообщило, что на Украине могут отменить военное положение и провести выборы президента уже этим летом. По словам журналистов, Владимир Зеленский созвал совещание, чтобы поручить команде провести голосование после прекращения огня.

Данную информацию также прокомментировал советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. По его словам, выборы могут пройти лишь через три-шесть месяцев после отмены военного положения в стране.

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