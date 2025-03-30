Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
21:39, 30 марта 2025Бывший СССР

Раскрыты сроки проведения выборов на Украине

The Economist: Зеленский нацелен провести выборы президента Украины в июле
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Unsplash

На Украине могут отменить военное положение и провести выборы президента текущим летом. Об этом написал журнал The Economist со ссылкой на источники.

Известно, что на прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский созвал совещание, чтобы поручить команде провести голосование после прекращения огня. Предполагается, что выборы могут состояться в июле. При этом сейчас идет серьезная подготовка к выдвижению Зеленского на второй срок.

«Источники расходятся во мнениях относительно точных сроков, но большинство говорят, что Зеленский нацелен на лето», — отмечается в публикации.

Ранее Зеленский заявлял, что президентские выборы на Украине должны пройти после окончания конфликта с Россией в соответствии с заранее подготовленным планом. При этом он отметил, что сместить его будет непросто.

Вот это да!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп допустил выдвижение на третий президентский срок

    В российском городе загорелся ресторан

    На Украине полицейские мобилизовали мужчину на глазах у его семьи

    В МИД прокомментировали атаку ВСУ на съемочную группу в ДНР

    В полиции Киева раскрыли подробности избиения женщин за русскую музыку ветераном ВСУ

    Российские военные показали эффективный способ защиты от дронов ВСУ

    Финальный матч с участием российских теннисисток перенесли из-за дождя

    Раскрыты подробности об утонувшем в Литве американском БТР

    Шольц обратился к США с предупреждением

    В США рассказали о насмешках Залужного над Сырским

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше