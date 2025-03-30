Раскрыты сроки проведения выборов на Украине

The Economist: Зеленский нацелен провести выборы президента Украины в июле

На Украине могут отменить военное положение и провести выборы президента текущим летом. Об этом написал журнал The Economist со ссылкой на источники.

Известно, что на прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский созвал совещание, чтобы поручить команде провести голосование после прекращения огня. Предполагается, что выборы могут состояться в июле. При этом сейчас идет серьезная подготовка к выдвижению Зеленского на второй срок.

«Источники расходятся во мнениях относительно точных сроков, но большинство говорят, что Зеленский нацелен на лето», — отмечается в публикации.

Ранее Зеленский заявлял, что президентские выборы на Украине должны пройти после окончания конфликта с Россией в соответствии с заранее подготовленным планом. При этом он отметил, что сместить его будет непросто.