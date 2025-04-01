Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:05, 1 апреля 2025Бывший СССР

В офисе Зеленского признали планы по переносу выборов

Подоляк: Украина подготовит законодательную базу для переноса выборов
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)
СюжетИзменения в законодательстве:
Михаил Подоляк

Михаил Подоляк. Фото: Anna Voitenko / Reuters

Власти Украины подготовят законодательную базу для переноса проведения президентских и парламентских выборов в стране после отмены военного положения. Об этом заявил советник главы офиса президента (ОП) Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк, видео опубликовано на его YouTube-канале.

«Закончилось действие военного положения, после этого [должно пройти] три-шесть месяцев до того, чтобы были полноценные выборы, (...) избирательный процесс чтобы был запущен», — подчеркнул советник ОП.

Подоляк прокомментировал сообщение издания The Economist о планах Зеленского провести выборы в июле и согласился с заявлением главы Центральной избирательной комиссии Украины Олега Диденко о необходимости изменения законодательной базы. По его словам, проведение голосования в течение 60 дней после отмены военного положения в стране невозможно из-за технических и юридических деталей. Советник ОП добавил, что изменение избирательного законодательства требует одобрения Верховной Рады Украины и уточнения формулировок.

Ранее депутат Рады Александр Дубинский раскрыл намерения Зеленского по выборам. По его мнению, «клоунско-ларечный режим» ожидает разочарование.

    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о подготовке Офиса Зеленского к президентским выборам

    В России раскрыли состояние отношений с США

    Невеста Джеффа Безоса появилась на публике со стаканом для кофе за сотни тысяч рублей

    Корабль «Иван Папанин» прибыл на испытания

    Экс-участница «Ашрам Шамбалы» раскрыла методы вербовки в секту

    В Татарстане заявили о появлении нового «Раиса»

    Попавший под санкции Евросоюза ведущий Первого канала раскрыл их влияние на жизнь

    Российский сапер рассказал о замаскированной под детские игрушки взрывчатке ВСУ

    Пойманный ФСБ за оправдание терроризма россиянин предстанет перед судом

    Низкие продажи билетов на концерты Лепса связали с Великим постом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше