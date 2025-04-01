В офисе Зеленского признали планы по переносу выборов

Подоляк: Украина подготовит законодательную базу для переноса выборов

Власти Украины подготовят законодательную базу для переноса проведения президентских и парламентских выборов в стране после отмены военного положения. Об этом заявил советник главы офиса президента (ОП) Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк, видео опубликовано на его YouTube-канале.

«Закончилось действие военного положения, после этого [должно пройти] три-шесть месяцев до того, чтобы были полноценные выборы, (...) избирательный процесс чтобы был запущен», — подчеркнул советник ОП.

Подоляк прокомментировал сообщение издания The Economist о планах Зеленского провести выборы в июле и согласился с заявлением главы Центральной избирательной комиссии Украины Олега Диденко о необходимости изменения законодательной базы. По его словам, проведение голосования в течение 60 дней после отмены военного положения в стране невозможно из-за технических и юридических деталей. Советник ОП добавил, что изменение избирательного законодательства требует одобрения Верховной Рады Украины и уточнения формулировок.

Ранее депутат Рады Александр Дубинский раскрыл намерения Зеленского по выборам. По его мнению, «клоунско-ларечный режим» ожидает разочарование.