Тревел-блогер раскрыл причину популярности русских женщин у мужчин в США

Российский тревел-блогер и путешественник побывал в США и раскрыл причину популярности русских женщин и у американских мужчин. Об этом он рассказал в личном блоге на платформе «Дзен».

Автор публикации отметил, что статистика интернациональных сайтов знакомств позволяет сделать вывод, что чаще всего американцы рассматривают именно анкеты россиянок.

По его словам, мужчины в Соединенных Штатах гораздо сильнее похожи на русских, чем на европейцев, если сопоставлять их взгляды на жизнь. В идеальной картине мира большинства американцев мужчина работает, женщина ведет хозяйство и воспитывает детей.

Тем временем американки, как указал блогер, последовав примеру европеек, больше не хотят выполнять роль домохозяйки. Этот образ ассоциируется у них с «неудачницей», которая ничего не добилась в жизни, кроме как родила детей.

«Тут на сцену выходят россиянки, или правильнее будет сказать славянки, которые в общем и целом все еще признают традиционные ценности и не против уйти в декрет, "забив" на работу и карьеру, — продолжил россиянин. — Они предпочитают посвятить все время дому, детям, мужу. Именно этот момент наиболее ценится американцами».

Ранее часто путешествующая россиянка назвала роскошью для американцев различные социальные гарантии, которые в России считаются нормой. Девушка сообщила, что во многих российских компаниях для женщин привычно уйти в декрет и сохранить свое место, в то время как в США такая опция доступна только сотрудницам престижных компаний.