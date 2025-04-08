Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
07:30, 8 апреля 2025Путешествия

Россиянка описала привычные для россиян вещи фразой «в Америке это роскошь»

Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Часто путешествующая россиянка назвала роскошью для американцев различные социальные гарантии, которые в России считаются нормой. Своими наблюдениями она поделилась в блоге «Лайк Трэвел Путешествия» на платформе «Дзен».

Так, девушка рассказала, что во многих российских компаниях для женщин привычно уйти в декрет и сохранить свое место, в то время как в США такая опция доступна только сотрудницам престижных компаний.

Кроме того, она заметила, что в России многим доступна покупка квартиры. «Кому-то квартиры и дома передаются по наследству, остальные берут их в ипотеку и рассрочки. Просто в России так принято: все должно быть свое», — уточнила путешественница и добавила, что в Америке с покупкой не торопятся и гораздо чаще арендуют жилье.

Материалы по теме:
«Они так живут?» Туалет с дыркой в полу и спальня без кровати. Чем россиян поражает, как люди живут в других странах?
«Они так живут?» Туалет с дыркой в полу и спальня без кровати. Чем россиян поражает, как люди живут в других странах?
6 ноября 2024
Виза в США в 2025 году для россиян. Как получить, какие документы нужны и где их лучше подавать: подробная инструкция
Виза в США в 2025 году для россиян.Как получить, какие документы нужны и где их лучше подавать: подробная инструкция
29 января 2025

Также она обратила внимание, что многие американцы живут в долг и берут кредиты на все что угодно, начиная от микроволновки и заканчивая высшим образованием. «В России люди привыкли копить деньги и оплачивать покупки сразу. Моя бабушка когда слышит слово кредит, начинает охать и вздыхать», — поделилась туристка.

Кроме того, роскошью для американцев блогерша считает бесплатную медицину, а также чистоту и безопасность на улицах «Американцы, живущие в неблагополучных районах, боятся ходить в одиночку по вечерам. Владельцы магазинов в таких местах закрывают двери на кодовые замки, а покупателей обслуживают через специальное окошко», — поделилась автор.

Ранее российский турист, побывавший в США, рассказал об одной традиции, которая его возмутила. По словам путешественника, он обратил внимание, что американцы, живущие на юге, привыкли хранить прах умерших родственников в урнах прямо в гостиной. Он отметил, что его удивляет привычка местных обедать в таких условиях.

    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о тяжелых боях с ВСУ у границы Белгородской области

    Названы имена участников переговоров между Ираном и США

    Военный рассказал о проблемах ВСУ из-за американской техники

    МИД Ирана объявил о переговорах с США после заявления Трампа

    В ЛНР рассказали о ходе боев в Часовом Яре

    Раскрыт способ сохранить сексуальную активность в пожилом возрасте

    Трамп застал чиновников из Ирана врасплох словами о прямых переговорах

    Стало известно об изменении позиции Ирана по прямым переговорам с США

    ВСУ захотели выстроить эшелонированную оборону в Курской области

    В российском поселке мать оставила полугодовалую дочь в сугробе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше