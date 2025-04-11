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05:33, 11 апреля 2025Путешествия

Туристка описала отдых на российском курорте богачей фразой «дорого, но того стоит»

Фариза Бацазова
Фариза Бацазова

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Туристка побывала в Сочи и описала отдых на российском курорте богачей фразой «дорого, но стоит». Своими впечатлениями от поездки она поделилась с порталом «Тонкости туризма», ее отзыв опубликован на платформе «Дзен».

Автор публикации рассказала, что вместе с молодым человеком остановилась в «Сочи Парк Отеле» в Адлерском микрорайоне. Пара искала недорогую гостиницу, но с большой территорией и поближе к морю.

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«Отель нам понравился, номер был чистый, светлый, — добавила россиянка. — На территории три бассейна, бар, сауна и даже озеро с лебедями. Мы взяли тариф, который включал только завтраки, обедали в столовых на берегу, ужинали где-то в кафе».

За десятидневное размещение в стандартном двухместном номере соотечественники отдали 146 тысяч рублей. Как указала девушка, по меркам Сочи проживание было очень даже выгодным.

В целом пара осталась довольна путешествием. «Да, возможно, где-то завышены цены, например, на еду, напитки и сувениры на первой береговой линии, — продолжила туристка. — Мы потратили в сумме около 300 тысяч рублей. При этом мы совсем не экономили, ведь отпуск бывает редко».

Ранее другой российский турист побывал в Северной Осетии и описал кавказскую республику фразой «сервис гораздо лучше, чем в Грузии». По словам IT-инженера Дмитрия Ширяева, он часто путешествует по миру, но в моменты внутренней тоски прилетает именно во Владикавказ. В республике он похвалил чистоту в арендованных квартирах и такси, а также добрых местных людей.

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