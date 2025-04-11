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16:30, 11 апреля 2025Культура

У звезды «Эйфории» диагностировали неизлечимую болезнь

У звезды «Эйфории» Эрика Дэйна диагностировали боковой амиотрофический склероз
Ольга Коровина

Фото: Billy Bennight / AdMedia / Globallookpress.com

Американский актер Эрик Дэйн сообщил, что у него диагностировали боковой амиотрофический склероз. Его слова приводит издание People.

«Я благодарен за то, что рядом находится моя любящая семья. Я счастлив, что могу продолжить работу, и с нетерпением жду возвращения на съемочную площадку», — отметил 52-летний актер, известный по ролям в сериалах «Эйфория» и «Анатомия страсти». Сообщается, что на фоне болезни к Дэйну вернулась жена Ребекка Гейхарт, которая подала на развод еще в 2018 году.

Боковой амиотрофический склероз (БАС) — это неизлечимое дегенеративное заболевание центральной нервной системы, которое со временем приводит к параличу и атрофии мышц. Пациенты медленно теряют возможность самостоятельно ходить, есть и даже дышать. Известно, что БАС обнаруживается примерно у 2–3 человек из 100 тысяч. От этого заболевания страдал британский ученый Стивен Хокинг.

Ранее бывшая невестка Надежды Кадышевой модель Габриелла Мерман рассказала, что у певицы серьезное заболевание.

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