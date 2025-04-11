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15:44, 11 апреля 2025Силовые структуры

Удерживавшим россиян в рабстве для работы на свалках избрали меру пресечения

Суд избрал запрет действий для жителей Кузбасса за удержание в рабстве 9 человек
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Восемь россиян годами удерживали в рабстве для сбора металла на свалках

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Суд избрал запрет определенных действий для трех жителей Новокузнецка, которые годами незаконно удерживали девять человек и использовали их рабский труд для работы на свалках. Об этом сообщает следственное управление Следственного комитета России по Кемеровской области — Кузбассу.

Фигурантам дела от 24 до 48 лет. Им вменяют статьи 127 («Незаконное лишение свободы») и 127.2 («Использование рабского труда») УК РФ.

По версии следствия, с 2012 по 2025 год злоумышленники незаконно удерживали в подвале гаража не менее девяти человек без постоянного места жительства. Одной из узниц удалось сбежать и рассказать обо всем знакомым. После этого сотрудники силовых структур прибыли в помещение и нашли там еще восемь человек — пятерых мужчин и трех женщин в возрасте от 33 до 49 лет.

Оказалось, что рабов использовали для сбора металла на городских свалках.

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