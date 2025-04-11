Восемь россиян годами удерживали в рабстве для сбора металла на свалках

В Новокузнецке освободили восемь рабов, которых заставляли работать на свалке

В Новокузнецке полицейские освободили восемь россиян в возрасте от 33 до 49 лет, которых годами удерживали в рабстве. Об этом в своем Telegram-канале сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Все началось с розыска пропавшего без вести 47-летнего мужчины. Сыщики узнали, что его удерживают в одном из городских строений. Когда оперативники при поддержке Росгвардии проникли в запертое помещение, то нашли там восемь человек, некоторые из них давно числились в розыске по заявлениям родственников. Оказалось, что рабов использовали для сбора металла на городских свалках.

Вскоре сыщики вышли и на след рабовладельцев. Под подозрением трое местных жителей. Похищенные находились в рабстве с 2012 по 2025 год.

Ранее сообщалось, что в Якутии жителя Нюрбинского района села Кюндяде обвиняют в рабовладении.