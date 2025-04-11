Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
21:50, 11 апреля 2025Экономика

Памятник Паше Технику предложили поставить в Уфе

Уфимские фанаты Паши Техника согласовывают установку мемориала
Виктория Клабукова

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Памятник Паше Технику (настоящее имя — Павел Ивлев) может появиться в Уфе. Такой идеей загорелись местные поклонники рэпера, передает Telegram-канал Shot.

Фанаты музыканта предлагают организовать мемориал на территории «Арт-квадрата» — городского пространства в историческом центре Уфы, где размещены разные культурные и развлекательные площадки. Проект в данный момент находится на стадии согласования. Предварительный эскиз изображает фигуру Паши Техника в привычном для него худи, рядом со скульптурой будет размещен QR-код со ссылкой на биографию и дискографию рэпера. Памятник, по задумке энтузиастов, будет служить предостережением для молодежи о вреде употребления наркотиков.

Ранее с аналогичной инициативой выступил шоумен Стас Барецкий. Поставить монумент он предложил на родине Паши Техника, в Москве. Финансирование проекта Барецкий готов взять на себя.

Паши Техника не стало 4 апреля. До этого он несколько дней пребывал в состоянии искусственной комы в больнице Таиланда после отравления неизвестными веществами. Рэперу было 40 лет.

    Обсудить
    Последние новости

    Белый дом прокомментировал переговоры Уиткоффа с Путиным

    Пяти категориям россиян увеличат пенсии

    В Одессе в жилом доме взорвалась граната

    Овечкин раскрыл секрет сохранения формы в 39 лет

    Встреча Путина и Уиткоффа в Санкт-Петербурге завершилась

    Военкор Долгачев прокомментировал санкции Зеленского

    В США заявили о готовности к компромиссам в переговорах с Ираном

    Россиянин поговорил с «бухгалтером» и потерял 32 миллиона рублей

    Генерал назвал главную цель ВС России в Сумской области

    Стало известно о длящихся более четырех часов переговорах Путина с посланником Трампа

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше