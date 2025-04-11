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19:07, 11 апреля 2025Россия

Украина атаковала сразу шесть населенных пунктов российского региона

Белгородский губернатор Гладков сообщил об атаке ВСУ на шесть населенных пунктов
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали сразу шесть населенных пунктов в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор российского приграничного региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«В селе Никольское Белгородского района FPV-дрон атаковал легковой автомобиль — выбито лобовое стекло и посечен кузов. В поселке Ракитное от удара беспилотника по территории предприятия повреждены два легковых автомобиля», — написал чиновник.

В селе Муром при детонации дрона повреждения получило остекление частного домовладения, продолжил он. В другом населенному пункте — селе Графовка — из-за удара беспилотника повреждения получили два автомобиля. Еще один беспилотник атаковал автомобиль и повредил линию электропередачи в селе Байцуры.

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В селе Грузское с беспилотника сбросили два взрывных устройства, из-за чего разрушилось складское помещение и легковой автомобиль, добавил глава области.

Ранее в сети появились кадры уничтожения пехоты ВСУ, которая вторглась в Белгородскую область. На опубликованном ролике видны удары беспилотников по живой силе противника, которая укрывается в окопах, расположенных в приграничных районах.

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