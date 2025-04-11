Украинский беспилотник уничтожили над российским приграничным регионом

Украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) уничтожили над Белгородской областью. Об этом заявили в Минобороны России, подробный комментарий по произошедшему в приграничном регионе приводится в Telegram-канале ведомства.
Устройство удалось сбить дежурным средствам противовоздушной обороны (ПВО) около 8:10. Оно относилось к самолетному типу.
Кроме того, в региональном управлении МЧС объявили, что на всей территории Белгородской области действует опасность атаки БПЛА.
До этого сообщалось, что силы ПВО ликвидировали 25 дронов над Курской областью и пять над Белгородской.
В российском оборонном ведомстве не приводили данных о пострадавших и значительных разрушениях на земле.
В ночь на 10 апреля Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили 42 украинских беспилотника по российским регионам.