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13:12, 11 апреля 2025Силовые структуры

Уничтожение Росгвардией БМП-1 с украинскими военными попало на видео

Росгвардия уничтожила БМП-1 с украинскими военными в Сумской области
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Спецназ Росгвардии сорвал переброску Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Сумской области, произошедшее попало на видео. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.

По его данным, во время ночной разведки окрестностей населенного пункта в Сумской области операторы БПЛА Росгвардии заметили машину пехоты БМП-1, прикрывающую группу украинский военных. Они уничтожили машину, сорвав переброску личного состава противника к линии боевого столкновения.

На кадрах видны успешное поражение цели и остановка бронетехники ВСУ.

Ранее Спецназ Росгвардии уничтожил позицию украинского миномета в Харьковской области.

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