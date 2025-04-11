Уничтожение Росгвардией БМП-1 с украинскими военными попало на видео

Росгвардия уничтожила БМП-1 с украинскими военными в Сумской области

Спецназ Росгвардии сорвал переброску Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Сумской области, произошедшее попало на видео. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.

По его данным, во время ночной разведки окрестностей населенного пункта в Сумской области операторы БПЛА Росгвардии заметили машину пехоты БМП-1, прикрывающую группу украинский военных. Они уничтожили машину, сорвав переброску личного состава противника к линии боевого столкновения.

На кадрах видны успешное поражение цели и остановка бронетехники ВСУ.

Ранее Спецназ Росгвардии уничтожил позицию украинского миномета в Харьковской области.